Dit is volgens de wetenschap de aantrekkelijkste manier om te dansen

Op zijn aantrekkelijkst dansen? Als vrouw doet u dat zó.



Wiebel zo ver als dat kan ritmisch heen en weer met de heupen. Beweeg de bovenbenen, maar niet tegelijk en onafhankelijk van elkaar. En zwaai de armen, ook onafhankelijk van elkaar - maar niet te wild, anders denken ze nog 'dat het duidt op serieuze medische aandoeningen zoals Parkinson of het syndroom van Tourette'.



Aldus in elk geval Britse wetenschappers, die het ideale dansen plechtig beschrijven in vakblad Scientific Reports. De onderzoekers, verbonden aan de Northumbria Universiteit in Newcastle, maakten 3D-scans van 39 dames die dansten op een kale beat van 125 beats per minuut - ongeveer het tempo van stampers als 'Only Girl In the World' van Rihanna. Daarna werden de dansbewegingen omgezet in anonieme poppetjes, en moesten 200 mannelijke én vrouwelijke vrijwilligers de filmpjes beoordelen op aantrekkelijkheid.