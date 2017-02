Dit gebeurde er in debat over het voltooid leven

Mei 2016

Proef met levenseindepil in de steigers in Nederland

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) laat begin mei 2016 weten een pilot te willen beginnen, waarbij zij de pil van Drion wilden verstrekken aan ouderen die niet terminaal ziek zijn, maar wel vinden dat zij 'klaar' zijn met het leven. De NVVE roept de politiek op om toestemming te geven voor de pilot, gebaseerd op goede ervaringen in de Verenigde Staten.



'Wij hebben de pil van Drion al 20 jaar: geen enkel signaal van misbruik'

De Amerikaanse advocaat en politicus George Eighmey is één van de drijvende krachten achter de wet die in Oregon het vrij verkrijgen van de pil van Drion toestaat. De Volkskrant-journalist Maud Effting sprak met hem over zijn ervaringen (+).



D66 wil hulp voor senior die klaar is met leven

Pia Dijkstra kondigt op 21 mei in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur aan een wetsvoorstel te willen indienen om het senioren mogelijk te maken hun leven te kunnen beeïndigen als zij dat als voltooid beschouwden. D66 gaat hiermee in tegen het advies van de commissie-Schnabel, die eerder dat jaar concludeert dat er geen noodzaak is om de euthanasiewetgeving, waarbij euthanasie alleen toegestaan is om medische redenen en ondraagbaar lijden, aan te passen.



