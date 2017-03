Directeur van NFI stapt op na 'dikke onvoldoende' van medewerkers

Geen vertrouwen in een toekomst bij het NFI: 'Er is geen lijn of visie in te ontdekken'

Nog steeds is de organisatie niet op orde, zegt een medewerker die anoniem wil blijven. Een extern onderzoeksbureau heeft de organisatie- en managementcultuur onder de loep genomen. Het eerste deel van dit onderzoek werd recentelijk afgerond. Het document is niet openbaar en de woordvoerder wil hierop niet reageren. Maar volgens meerdere bronnen blijkt uit dit onderzoek onder meer dat de directie een 3, oftewel een 'dikke onvoldoende', krijgt.



Uit een andere enquête, die in handen is van de Volkskrant, blijkt dat de helft van de eindverantwoordelijken voor forensisch onderzoek geen vertrouwen heeft in een toekomst bij het NFI. 'We weten niet in welke fase de reorganisatie zich bevindt. Er is geen lijn of visie in te ontdekken', aldus een medewerker. Zo zijn er onder meer problemen bij de afdeling inkoop. Volgens medewerkers dreigt een tekort aan materialen. De afdeling die verantwoordelijk is voor de inkoop, variërend van kopieerpapier tot reageerbuizen, 'heeft onze bijzondere aandacht', zegt een woordvoerder. 'Onze productie stokt hierdoor niet, het werk gaat door. Maar het is soms wel passen en meten.'