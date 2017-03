Deze astro-paparazzi jagen op zwarte gaten

Met een ruimteschip rakelings langs een zwart gat vliegen, zoals in de film Interstellar, zit er voorlopig nog niet in. Maar voor sterrenkundigen is het fotograferen van zo'n kosmische allesvreter al een heel opwindend alternatief. Komende week is het zover: radiotelescopen over de hele wereld werken dan samen om het zwarte gat in de kern van de Melkweg in beeld te brengen. 'Het idee is al bijna twintig jaar oud', zegt astronoom Heino Falcke van de Radboud Universiteit in Nijmegen, 'maar nu moet het eindelijk lukken.