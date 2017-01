Desinformatievirus van Trump heeft krachtigere vaccins nodig

Het is een interessante proof of principle, zo'n psycholisch vaccin tegen nepnieuws

Deze week sommeerde Donald Trump het Amerikaanse milieuinstituut EPA de webpagina over klimaatverandering offline te halen. Ook heeft de nieuwe president EPA-medewerkers verboden te communiceren via social media of met journalisten. De enige stem die nog mag klinken is die van Trump zelf, die het concept van klimaatopwarming al eens een Chinees complot noemde.



Het is een interessante proof of principle, zo'n psycholisch vaccin tegen nepnieuws. Maar buiten de rust van de faculteitsgebouwen is een ongekend presidentieel propagandabombardement gaande. Tegen het desinformatievirus van Trump zijn krachtigere psychologische vaccins nodig. En snel ook, want de epidemie is al in volle gang.