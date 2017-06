Demissionair kabinet veegt gehate mantelzorgboete toch nog van tafel

Niettemin bleef de maatregel boven de markt hangen: er kwam wel uitstel, tot 2019, maar geen afstel. Op de valreep ziet staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken er nu alsnog vanaf. Voor de bezuiniging van 214 miljoen euro is elders op de begroting dekking gevonden. Het kabinet is demissionair en wordt daarom geacht geen nieuw beleid meer te maken. Het vindt dat het hierover wel kan beslissen, omdat het geen nieuw beleid is maar intrekking van voorgenomen beleid.



Mezzo, de belangenbehartiger van mantelzorgers die zich altijd heeft verzet tegen deze wet is blij dat die er nu niet komt. 'Maar de kostendelersnorm is nog wel van toepassing in andere situaties, zoals bij mensen met een bijstandsuitkering. Ook in die situaties zou de regeling moeten worden afgeschaft', zegt Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo.