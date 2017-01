Delftse studenten winnen hyperloopwedstrijd

Uitdagingen

De grootste uitdaging voor het systeem is niet alleen technisch van aard, maar ook economisch. Het is onzeker of hyperloops kunnen concurreren met de burgerluchtvaart. Het systeem heeft als nadeel dat overal op en onder land kostbare buisverbindingen aangelegd moeten worden. Met name in dichtbevolkte gebieden wordt een hyperloopsystem daardoor kostbaar. Intercontinentale verbindingen lijken vooralsnog utopisch.



Het voordeel van hyperloops is de lage luchtweerstand, vergelijkbaar met vliegen op een hoogte van ongeveer vijftig kilometer, waar de mesosfeer begint. Dankzij het bijnavacuum is weinig energie nodig om een pod op snelheid te houden. Doordat de Delftse studenten gebruik maken van permanente magneten om hun pod 'zwevend' te houden, is ook de 'rolweerstand' van hun pod zeer laag. Hyperloops zouden hierdoor energie-efficiënter zijn dan hogesnelheidstreinen.



Of hyperloops economisch rendabel te maken zijn, is nog onduidelijk. Mogelijk dat grote pakketvervoerders als Amazon als eerste bereid zijn te investeren in transportsystemen als deze. De studenten van Delft hebben in elk geval op een korte track laten zien dat het systeem technisch uitvoerbaar is.