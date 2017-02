De zorg: alles uit de pot of ieder voor zich?

De zorg is zo veelomvattend dat er heel veel te kiezen is. Maar de fundamentele zorgvraag van deze verkiezingen valt uiteen in twee delen.



Eén: is het eigen risico te hoog? Dat is de 385 euro die een volwassene zelf moet betalen voor een bezoek aan het ziekenhuis voordat de verzekering de rekening dekt. Is dat een 'boete op ziek zijn' die vooral middeninkomens, chronisch zieken en ouderen treft ? Of een zeer gewenste drempel die voorkomt dat mensen al te gemakkelijk dokters aflopen?