De wondere wereld van Chriet Titulaer

1992 - 'De eerste mens op Mars wordt een Japanner'

Een model op ware grootte van de Saturnus V-raket op de Utrechtse Domtoren. © Voor mij was Chriet Titulaer de verpersoonlijking van de ruimtevaart André Kuipers, astronaut

Titulaer was amper 26 jaar toen hij, samen met 'Apollo Henkie' (Henk Terlingen), in 1969 op tv de maanlanding becommentarieerde. In 1981 duidde de Limburger de eerste lancering van de spaceshuttle Columbia. En ook de vlucht van Wubbo Ockels in 1985 lichtte hij toe.



'Mensen vertellen me altijd ongevraagd hun herinneringen aan die maanlanding. Hoe vaak ik al niet heb gehoord dat ze die nacht op de camping waren', blikte Titulaer decennia later terug. 'Logisch, want het was midden in de zomer. En allemaal moesten ze er hun bed voor uit. Ja, dat zit er ook dik in als zoiets tegen vieren in de ochtend wordt uitgezonden.'



Eén jonge kijker zou later zelf astronaut worden. 'Voor mij was Chriet Titulaer de verpersoonlijking van de ruimtevaart', zegt André Kuipers nu. 'Het was exotisch. Ik volgde het op de voet en heb nog steeds boeken van hem.' In 1985 ontmoette de toen 27-jarige Kuipers zijn held in het Omniversum na de Nederlandse première van The dream is alive, een film over de space shuttle. 'Na afloop vroeg ik hem van alles over de selectieprocedure voor ruimtevaarders. Toen zei hij: jij wil zeker astronaut worden?'