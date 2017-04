De roltrap is het allermooiste voorbeeld van averechtse techniek

Je zou er een mooi boek over kunnen schrijven. De roltrapparadox

Tot zover de theorie. In het echt gaan mensenstilstaan. Gevolg is dat de reis naar boven of beneden juist langer duurt dan met een gewone trap. Je zou er een mooi boek over kunnen schrijven. De roltrapparadox.



Van de week moest ik nog een tweede keer aan Tenner denken. Onderzoekers in Londen hadden proeven gedaan met de roltrappen op Penn Station in New York. Normaal staat daar zoals overal ter wereld de rechterrij stil en rent de linker erlangs naar boven. Uit tellingen bleek echter dat er zo per uur minder mensen boven raken dan wanneer er twee rijen stilstaan. Conclusie van de onderzoekers in de New York Times: iedereen moet stilstaan, dat gaat sneller.



Lekker paradoxaal natuurlijk, maar het is eigenlijk totale onzin. Allemaal gaan lopen is nog sneller. Alleen zijn we daar natuurlijk met zijn allen te lui voor.