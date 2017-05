Dagelijks twitteren bomen wereldwijd over hun sapstromen

Saai? Allesbehalve

Hans Cornelissen, ecoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en niet verbonden aan het onderzoek, vindt het een leuk project. Wetenschappelijk heeft het twitteren nauwelijks meerwaarde, denkt hij. 'Het is een slimme manier om het publiek bij je onderzoek te betrekken. En ik zie wel toepassingen voor me, bijvoorbeeld in de fruitteelt.' Het systeem kan dan tijdig waarschuwen bij droogte.



Het onderzoek onder de aandacht brengen is inderdaad een van de redenen om op Twitter te gaan, beaamt Sass-Klaassen. 'We willen laten zien dat bomen niet saai zijn en voortdurend interactie met hun omgeving hebben.' 'My sap is stopping to flow for today. The maximum speed was 8,1 l/h', antwoordt de beuk uit Aelmoeseneie.