Computer die functioneert als menselijk brein mogelijk stapje dichterbij

Een geheugen bij deze kunstmatige synaps kan niet alleen nul of één kan zijn, maar elke waarde kan aannemen Yoeri van de Burgt, hoofdonderzoeker

Onderzoekers van Stanford en onder meer de Rijksuniversiteit Groningen zeggen nu een kunstmatige synaps te hebben ontwikkeld die sterk lijkt op de synapsen zoals er miljarden van in de hersenen van mensen zitten.



Hun ontwerp, dat gisteren is gepubliceerd in Nature Materials, is enigszins afgeleid van dat van een organische batterij. Deze kunstmatige synaps bestaat uit twee dunne, flexibele lagen polymeer met daartussen een elektrolyt, met drie contactpunten Door de synaps telkens een klein beetje te laden of te ontladen, daalt of stijgt de weerstand van de onderste polymeerlaag. Wanneer het proces van laden en ontladen wordt gestopt, behoudt deze zijn nieuwe weerstand, waarmee in feite een vast geheugen is gecreëerd.



'Een verschil met een reguliere transistor is ook dat een geheugen bij deze kunstmatige synaps niet alleen nul of één kan zijn, maar elke waarde kan aannemen', zegt hoofdonderzoeker Yoeri van de Burgt, die de studie uitvoerde aan Stanford, en tegenwoordig universitair docent is aan de TU Eindhoven.