CERN is 'voorzichtig opgewonden' over subtiele verschillen in deeltjeswereld

'Het lijkt erop dat de deeltjeswereld toch minder democratisch is dan we dachten', zegt prof Marcel Merk van LHCb, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De LHCb-detector doet metingen aan botsende protonen in de LHC versneller.



De LHCb-metingen kunnen volgens Merk verklaren waarom de deeltjeswereld een drieluik lijkt. Er bestaan grofweg maar drie families deeltjes, met aan het hoofd respectievelijk het elektron, het muon en het tau-deeltje. Die families verschillen wel in massa van elkaar, maar zijn verder elkaars kopie. Probleem van dat idee is dat niemand weet waarom er drie families bestaan, en geen twee of vijf. 'Met subtiele verschillen kunnen theoretici aan de slag om dat wel te verklaren', zegt Merk.