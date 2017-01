Canadese onderzoekers twijfelen aan nut poeptherapie

Bram Goorhuis, als internist-infectioloog in het AMC betrokken bij poeptransplantaties, reageert verbaasd. 'Wij zien dat transplantatie succesvol is bij 80 tot 85 procent van de patiënten met terugkerende infecties. En antibiotica bij slechts 30 procent.'



Het grootste verschil zit volgens hem in de manier van toediening: de Canadezen deden dat met een klysma via de anus. 'Dan bereik je slechts een deel van dikke darm, terwijl de hele darm geïnfecteerd is.' Het AMC brengt de donorpoep daarom in via een neussonde die tot aan de darm doorloopt.



Waarom het succespercentage in de groep zónder transplantatie zoveel hoger lag dan in het AMC, is Goorhuis niet duidelijk. Wellicht waren de patiënten gewoon minder ziek, oppert hij.