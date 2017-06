Eierraadsel opgelost: hoe meer een vogel vliegt, des te langwerpiger haar ei

Alle denkbare vormen zijn wel ergens in de wereld te vinden

Over de vorm van het vogelei bestaan veel theorieën. Die zou bijvoorbeeld afhangen van het aantal eieren in een nest. Of van de omgeving: vogels die nestelen op rotswanden zouden ovale eieren hebben omdat die minder snel uit het nest rollen.



Onderzoekers onder leiding van Mary Caswell Stoddard van de Princeton-universiteit presenteren deze week in Science een nieuwe hypothese. Die is volgens hen toepasbaar op vogelsoorten in de hele wereld, terwijl de traditionele theorieën alleen opgaan voor bepaalde groepen vogels. Aan de hand van foto's analyseerden ze de vorm van 50 duizend eieren van 1400 vogelsoorten uit alle delen van de wereld die in de 19e en de 20ste eeuw zijn verzameld.