Betrokkenheid is hartverwarmend, maar soms een beetje gezeur

Ruud Paauw



'Met uw welnemen wil ik het hebben over het woord talloos, dat nogal gemakkelijk wordt gebruikt. In de Volkskrant kom ik het ook vaak tegen. Ik had vroeger een leraar Nederlands die zich ergerde aan de manier waarop we met dat woord omgingen. Talloos mocht je in zijn ogen maar beperkt gebruiken, omdat het meestal om zaken ging die best in aantal te bepalen zijn. Dus moet dan het woord talrijk worden gebruikt. Talloos, zo hoor ik hem nog zeggen, zijn alleen de zandkorrels op het strand.