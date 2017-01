Arts voor het eerst op de vingers getikt voor euthanasie dementerende

Verpleeghuis

En opeens was het moment voorbij De wet laat het toe, toch gebeurt het nog nauwelijks: euthanasie bij zwaar dementerenden. Het verhaal van het gezin van een man die euthanasie kreeg toen hij zelf niet meer duidelijk kon maken dat hij dood wil, toont het dilemma. 'Juist toen het 5 voor 12 was, was hij minder duidelijk.' (+)

De demente vrouw had jaren eerder, toen ze nog wilsbekwaam was, al aangegeven absoluut niet naar een verpleeghuis te willen - ze had daar zeer slechte ervaringen mee met haar eigen moeder. Maar uiteindelijk kwam ze daar toch terecht, nadat haar man de verzorging niet meer aan kon. Thuis had ze tegenstrijdige signalen afgegeven. Ze zei regelmatig dat ze dood wilde, maar voegde er ook vaak aan toe: 'Maar nu nog niet.'



In de (herziene) wilsverklaring die ze een jaar voor haar overlijden liet opstellen, staat: 'Ik wil gebruik maken van het wettelijk recht om euthanasie op mij toe te passen, wanneer ik daar zelf de tijd voor rijp acht. Ik wil niet geplaatst worden in een instelling voor demente bejaarden. (...) Vertrouwende, tegen de tijd dat de kwaliteit van mijn leven zodanig slecht is geworden, dat op mijn verzoek euthanasie zal worden toegepast.'



In het verpleeghuis ging de vrouw snel achteruit. Ze was onrustig, angstig, boos en miste haar man. Ze sliep weinig en doolde door de gangen. De verpleeghuisarts constateerde al na enkele weken dat de vrouw ondraaglijk leed. Ze raadpleegde twee 'consulenten' (onafhankelijke artsen), die min of meer tot dezelfde slotsom kwamen. Ook haar familie vond dat het tijd was voor euthanasie, zoals ze ook in haar wilsverklaring had aangegeven.