Archeologen: vroegste boeren waren al in de weer met schedels voor verering voorouders

Passend in tijdsbeeld

Als je uitgaat van voorouderverering, is dit vrij duidelijk bewijs dat men deze resten tentoonstelde Osteoloog Hayley Mickleburgh

'Totaal uniek' en 'absoluut spannend' vindt osteoloog Hayley Mickleburgh (Universiteit Leiden) de ontdekking. 'Als je uitgaat van voorouderverering, is dit vrij duidelijk bewijs dat men deze resten tentoonstelde', vindt ze. Nader onderzoek zal duidelijkheid moeten geven waar en hoe dat precies gebeurde: 'Hingen deze schedels op een erg zichtbare plek? Dan kan dat erop duiden dat deze schedels een belangrijke publieke rol vervulden.' Gresky zelf vermoedt dat de schedels destijds 'op speciale plekken verspreid over de locatie' waren opgesteld: de botresten werden op drie verschillende plekken opgegraven.



De schedels passen in het tijdsbeeld, zegt nabije-oosten-archeoloog Bleda Düring (Universiteit Leiden). 'Er was in die periode een wijd verbreide schedelcultuur in het Midden-Oosten', zegt hij. Met name uit Israël en Jordanië zijn voorbeelden bekend van schedels die bepleisterd werden en ogen van schelpen aangemeten kregen. En in Göbleki Tepe zal men 'iets hebben gehouden wat je tegenwoordig feesten zou noemen', zegt Düring. 'Kennelijk speelden deze schedels daarbij een rol.' Dat geeft aan dat de mens al in de steentijd werd samengebonden door gemeenschappelijke opvattingen en rituelen.