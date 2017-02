Als EU geen werk maakt van klimaatbeleid, zoekt Nederland zelf ambitieuze bondgenoten

Ik heb grote zorgen over het Amerikaanse klimaatbeleid Sharon Dijksma

We hebben niet veel keus, meent Dijksma, als we de verduurzaming van het bedrijfsleven niet in gevaar willen brengen. 'Het bedrijfsleven zegt tegen ons: zorg ervoor dat er zo snel mogelijk een reële prijs op CO2 komt, want dat is de beste manier om de transitie naar een duurzame economie zo pijnloos mogelijk voor elkaar te krijgen.'



Het is wel belangrijk bij de verduurzaming de burgers niet te vergeten, al genereert de transitie 2 procent groei en veel nieuwe banen. 'Ik heb grote zorgen over het Amerikaanse klimaatbeleid, maar we kunnen wat van de VS leren. Veel mensen stemden op Trump omdat ze vrezen de verliezers van de groene revolutie te worden. Dat moeten we in Europa voorkomen, door mensen die straks wellicht hun baan verliezen alternatieven te bieden.'



