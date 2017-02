Allemaal naar de hel, omdat we het askruisje zijn vergeten

Laatst zat ik met wat lawaaiige vrienden te brassen toen één van het stel een volle asbak omstootte ('omstiet' schreef ik bijna, maar dat zal wel geen goed Nederlands meer zijn), waardoor de inhoud hem in het kruis belandde. Logischerwijze maakte ik een grap over het 'askruisje', maar niemand begreep waar ik het over had.



Die komen dus allemaal in de hel. Ik trouwens ook, want ik heb het askruisje nooit ontvangen, al ben ik wel netjes gedoopt en zal ik ook op mijn sterfbed een priester ontbieden voor het Heilig Oliesel (of Heilig Oliestel, een stokoude grap die óók niemand meer begrijpt, want wie weet er nog wat een oliestel is?