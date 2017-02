Aantal vaccinaties in de Bible Belt neemt toe, meerderheid nu ingeënt

Als men eenmaal besluit om het eerste kind te laten vaccineren, volgt de rest van kroost meestal ook

Vooral de meest 'gematigde' refo's laten hun kinderen vaccineren. 80 procent van deze orthodoxe protestanten is zelf ingeënt. De stijging lijkt zich bij de volgende generatie door te zetten. Ruim 87 procent van deze meest 'gematigde' deelnemers is van plan om zijn nageslacht te laten inenten of heeft dat al gedaan.



Vaccineren is een familietraditie, schrijven de onderzoekers. Wie zelf niet is ingeënt, laat de kinderen vaak ook geen prik halen. Als men eenmaal besluit om het eerste kind te laten vaccineren, volgt de rest van kroost meestal ook.



De stijgende vaccinatiebereidheid komt daarnaast door de groeiende groep gematigde refo's in Nederland. Gelovigen die van kerkverband veranderen - bijvoorbeeld na een huwelijk - stappen vaker over naar een minder strenge kerk dan andersom. Daardoor gaan ze lichter denken over inenten. De stijging van het opleidingsniveau in de Bible Belt in de afgelopen decennia heeft vermoedelijk ook een duit in het zakje gedaan. Hogeropgeleide orthodoxe protestanten breken waarschijnlijk vaker met de traditie om niet te vaccineren, aldus de onderzoekers.