80 procent ziet af van zelfeuthanasie na gesprek met consulent

Gesprek geeft rust

Veel personen die rondlopen met een doodswens kunnen er met heel weinig mensen over praten Carolien van Eerde, coördinator van het Adviescentrum van de NVVE

De NVVE komt tot dezelfde conclusie als De Einder. Een meerderheid van de personen die zich tot de vereniging wendt, ziet na een of meerdere gesprekken af van zelfdoding. 'Een deel komt maanden of jaren na een eerste gesprek weer terug. Veel personen die rondlopen met een doodswens kunnen er met heel weinig mensen over praten. Een gesprek met een consulent hierover geeft al rust,' zegt Carolien van Eerde. Zij is coördinator van het Adviescentrum van de NVVE en heeft vijf jaar als zelfstandig levenseindeconsulent gewerkt.



Het gevoel controle te kunnen hebben over het moment van sterven, is bepalend, stelt Van Eerde. 'Wat jurist Huib Drion in de jaren '70 bepleitte, blijkt nu in de praktijk zo te werken: een middel op de plank hebben liggen is afdoende.'