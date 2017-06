350 jaar na de vernedering bij Chatham vieren de Britten feest

'Wil je mijn filmdebuut zien?' Phil, suppoost van het Upnor Castle bij het Britse Chatham, pakt lachend zijn telefoon. Hij toont een foto waarop hij glunderend poseert in het kostuum van admiraal Willem Joseph baron van Ghent (1626-1672). 'Ongelooflijk hoe hij jullie vloot ongehinderd de rivier de Medway op liet varen', zegt hij, 'voorbij dit kasteel met al zijn kanonnen. Onze verdediging was waardeloos. Maar even goede vrienden, hoor.' Hij speelt in een korte film over de Tocht naar Chatham, of the Raid on the Medway zoals de Engelsen deze opmerkelijke episode in de Engels-Nederlandse oorlogen noemen.