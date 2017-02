17 miljoen voor onderzoek naar 'zogenaamde borstkanker'

Deze maand is de Amsterdamse patholoog met een internationaal team in dertig Europese ziekenhuizen begonnen aan vergelijkend onderzoek. Vrouwen bij wie de DCIS-cellen er onder de microscoop weinig actief uitzien worden in twee groepen verdeeld: de ene groep krijgt de gangbare behandeling (opereren en bestralen), bij de andere groep wordt afgewacht. Doel is om aan te tonen dat het inderdaad veilig is om niet in te grijpen bij die weinig actieve afwijkingen. Met een jaarlijkse borstfoto kan dan de situatie bij de vrouwen in de gaten worden gehouden.



Geld voor het onderzoek komt voor de helft van Cancer Research UK, de grootste fondsenwervers ter wereld op het gebied van kanker. De andere helft is beschikbaar gesteld door KWF Kankerbestrijding.