1 op 5 basisschoolleraren ervaart burn-outklachten - klopt dit wel?

Lees ook: onderwijs heeft hoogste burn-out percentage Nergens is het percentage werknemers met burn-outklachten zo hoog als in het onderwijs. Jonge leerkrachten worden in het diepe gegooid, directeuren blijven zelden achter hun mensen staan.

Dramatischere verschillen ontstaan wanneer TNO de cijfers verder uitsplitst naar ondersteunend personeel en mensen die daadwerkelijk voor de klas staan. Dan blijkt dat liefst één op de vier leraren in beide onderwijstypes met burn-outklachten kampt. Grofweg 25 procent dus; méér dan PO in Actie zelf in hun brief aangaf. En opnieuw geldt dat basisschoolleraren net zo vaak lijden aan symptomen van een burn-out als middelbareschoolleraren.



Let wel, de cijfers gaan over burn-outachtige klachten, niet over hoe vaak burn-outs bij leerkrachten daadwerkelijk optreden. Dat tweede is lastiger vast te stellen, omdat daarvoor leraren bij de bedrijfsarts terecht moeten komen en een officiële diagnose moeten krijgen. De CBS- en TNO-peiling negeert die omweg en geeft een directere afspiegeling van gevoelens die bij een burn-out horen, zoals emotionele uitputting, vermoeidheid onderweg naar het werk en moeite om de hele dag met mensen te werken. Wie op alle vijf gevraagde items een paar keer paar maand of vaker 'ja' antwoordt, valt volgens de onderzoeksbureaus in het burn-outklachten-hokje.