'Rampeffect' geeft wapenverkoop VS een boost na schietincident

De onderzoekers bekeken de verkoopcijfers van handwapens in de staat Californië en de hoeveelheid achtergrondchecks van wapenkopers die de FBI uitvoerde tussen 2007 en 2016. De opvallende pieken in de verkoop van vuurwapens vonden plaats in de eerste twee maanden na twee grote schietincidenten: de schietpartij uit 2012 op basisschool Sandy Hook in Newtown (20-jarige jongen schiet twintig kinderen, zes onderwijzers, zijn moeder en zichzelf dood) en het bloedbad in de instelling voor gehandicapten in San Bernardino in 2015 (een door IS geïnspireerd echtpaar maakt 14 dodelijke slachtoffers).



Na zo'n drama klinken in de VS twee geluiden: die van de critici die voor meer wapentoezicht en restricties pleiten en die van de mensen die het recht op zelfverdediging omarmen. Wapenlobbyclub NRA, met het motto 'the only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun', weet haar boodschap duidelijk beter voor het voetlicht te brengen dan de tegenstanders van burgerbewapening. Na 'Newtown' steeg de verkoop met 53 procent en na 'San Bernardino' met 35 procent in de hele staat Californië en zelfs met 85 procent in de directe omgeving van het getroffen stadje.