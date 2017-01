'Leraren herkennen pesten slecht; opleiding besteedt er nauwelijks aandacht aan'

In elke klas wordt gepest. Dat moet je als leerkracht serieus nemen Onderzoek Beau Oldenburg

Geen van de leraren kwam in de buurt van de definitie die onderzoekers hanteren: pesten is structureel, het is negatief en er is sprake van een machtsverschil tussen pester en gepeste (dat kan zowel fysiek als sociaal zijn). Oldenburg schrok hiervan. 'Mijn onderzoek is te klein om representatief te noemen, maar ik vind de signalen zorgwekkend.'



Omdat ook leerlingen onderling hele tegengestelde waarnemingen hebben, concludeert Oldenburg dat pesten 'zeer subjectief' is. In haar proefschrift citeert ze een leerkracht die zegt dat kinderen soms geplaagd worden en het te snel pesten noemen. Volgens Oldenburg is deze opmerking illustratief: 'Het maakt niet uit of een leraar of klasgenoot het plagen noemt, als de gepeste het anders ervaart, heeft het wel degelijk gevolgen. In elke klas wordt gepest. Dat moet je als leerkracht serieus nemen.'



Uit het onderzoek van Oldenburg blijkt bovendien dat kinderen in klassen van leraren die vroeger zelf hebben gepest vaker melding maken van pesten. 'Ik vermoed dat iemand die zelf gepest is anders naar een groepsdynamiek kijkt, meer oog voor pesten heeft dan iemand die zelf heeft gepest. Maar ik houd een grote slag om de arm, hier ga ik eerst verder onderzoek naar doen.'