'Kijk bij behandeling jonge crimineel ook naar biologische factoren'

Behandeling op maat

Jongeren staan open voor het toepassen van die nieuwe kennis, zegt kinder- en jeugdpsychiater Arne Popma die in De Bascule jongeren behandelt die in aanraking zijn gekomen met justitie of die forse gedragsproblemen hebben. Vanuit de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc wordt in de Bascule sinds kort praktijkonderzoek gedaan, bijvoorbeeld met hartslagmeters. Dat levert harde kennis op die jongeren aanspreekt, aldus Popma. 'Wij proberen nu of we daarmee een behandeling op maat voor ze kunnen maken.'



Jeugdinrichtingen zijn volgens hem enthousiast over de inzet van neurowetenschap. 'De meeste delen van het brein die in verband worden gebracht met agressie, worden beïnvloed door stress en trauma's. Hoe eerder we kinderen anders leren omgaan met stress, hoe meer we de ontwikkeling van het brein beschermen.'



Toch is nog veel onderzoek nodig, denkt Popma. 'De meeste kennis is opgedaan bij de gewone bevolking. We moeten echt uitzoeken of de resultaten ook van waarde zijn bij jongeren met ernstige problemen.'