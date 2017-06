'Middeleeuwse artsen dachten dat bier gezonder was dan water'

Het is een veelgehoord verhaal: de middeleeuwers dronken bier omdat gewoon water te gevaarlijk was voor consumptie. Maar dat is hooguit een beetje waar, zegt Leen Alberts, geschiedenisdocent aan de Hogeschool Utrecht en volgende week te gast in het KennisCafé over bier in De Balie in Amsterdam. 'Er was, zeker buiten de steden, best putwater. Maar bier is lekkerder, voedzamer. En minder kil en vochtig dan water, wat artsen toen beter leek voor de gezondheid.