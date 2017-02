'Ik denk dat stress niet erger is dan honderd jaar geleden'

Één op de zeven werknemers een burnout, zzp'ers massaal doorgestresst, steeds jongere kinderen depressief. De oogst van een paar weken krantennieuws lijkt te duiden op buitengewoon zenuwslopende moderne tijden. Maar dat, zegt psychiater Christiaan Vinkers van het Hersencentrum in het UMC Utrecht, is schijn. 'Zelfs elkaar wijsmaken dat er meer stress is dan ooit, is van alle tijden', zegt Vinkers. Hij is een van de sprekers in een debat in De Balie, volgende week.