Schaken, dát is pas genieten

'Ik vond het gewoon een heel spannend spelletje en van elk toernooi kwam ik met de beker thuis.' 230 bekers, een Europees jeugdkampioenschap en een stapel wonderkindartikelen in de pers later, wil ze ook nog wereldkampioen worden. En dan het liefst in aanvallende stijl, trouw aan haar schaakmotto: remise = saai. Het schaaktalent heeft Georgische ouders en woont nu in Den Haag in een flat met overal foto's van zichzelf aan de muur. Dat is het werk van haar apetrotse moeder, die ook fungeert als haar personalassistant. Ze gaat ook altijd mee naar wedstrijden - de Kazariannetjes zijn daar een begrip -, zoekt de jurk uit voor deze foto en oefent veel schaakpartijen met haar dochter. Anna-Maja: 'Maar mijn moeder kán helemaal niet schaken, ze kijkt naar de stelling in het boek en zegt dan goed of fout, haha. Dat werkt ook hoor.'