Het millennial-hotel van Cristiano Ronaldo

Trouwring

Problemen met de belasting? Nee hoor, hij is onschuldig Museumgids Nuno Mendes

'Allemaal in Portugal ontwikkeld', zegt museumgids Nuno Mendes trots als hij op de multimediale snufjes in het museum wijst. 'Kijk, hier kun je in het Bernabeustadion staan.' Terwijl Ronaldo naast me een balletje hoog houdt, ga ik op de stip staan. Vijf tellen later steekt de virtuele Cristiano lachend twee duimen omhoog en staan we samen op de foto, die ik vervolgens voor 5 euro bij de museum-balie kan kopen. De best betaalde sporter ter wereld let op de kleintjes.



Dan vind ik het touchscreen met oude jeugdfoto's en beelden van Ronaldo's doelpunten leuker. Of de vitrine vol fanmail, waaronder een envelop van een vrouwelijke fan uit Duitsland die een trouwring bijsloot. Ik vraag Mendes of er ook post van de belastingdienst bij is, gezien de informatie die via Football Leaks naar buiten kwam. De gids trekt zijn wenkbrauwen op: 'Problemen met de belasting? Nee hoor, hij is onschuldig. Van Messi en Neymar is bewezen dat ze fout zaten, van Ronaldo niet. Hij houdt van zijn eiland, hij zou zoiets nooit doen.'



De ster opende afgelopen zomer op Madeira z'n eerste CR7-hotel, een samenwerking met keten Pestana Hotels. Andere nieuwe hotels in Madrid en New York volgen. Het hippe hotel langs het water bevindt zich in hetzelfde gebouw als het museum. Bij de receptie hangt een boksbal in plaats van een klachtenboek, verder is de industriële vormgeving geïnspireerd op het thema voetbal. En op Ronaldo natuurlijk. In de gangen ligt grasgroen tapijt, in de toiletten kijkt 'CR7' je boven de wastafel aan door twee grote spiegelglazen en de kasten in je kamer zien eruit als lockers in een stadion. Op het dak ligt een zwembad van opvallende rode tegeltjes. Ook hier geldt: alles hightech. 'Het hotel is ontworpen voor de millennial. Alle kamers hebben snel internet, Apple-tv, usb-stopcontacten, bluetooth, enzovoort', zegt salesmanager Pedro Tojal. 'Via een app kunnen gasten rechtstreeks contact maken met het personeel, van tevoren inchecken en zelfs hun deur openen.'