Dit moet je zien in Praag

'Het is iets in de atmosfeer, iets dat je niet helemaal kunt benoemen. Het roerige verleden hangt hier nog altijd tussen de huizen.' Jonkvrouw Odilia de Ranitz, societydier, evenementenorganisator, president van de Tsjechische Diplomatic Spouses Association, echtgenote van de Nederlandse ambassadeur Ed Hoek, woont in een rustige wijk in Praag. Een stad die in niets lijkt op Hanoi of Sint-Petersburg, waar ze eerder als ambassadeursvrouw woonde.



De Tsjechen zijn moeilijk te doorgronden, vindt De Ranitz, maar ze is 'dol op Praag'. Ze zegt: 'De stad is zo mooi dat je eigenlijk helemaal geen musea of andere attracties nodig hebt. Habsburgse architectuur in volle glorie. En alles is te belopen. Als ik in alle vroegte, zomer of winter, over de Karelsbrug wandel en het kasteel in de verte zie liggen, slaat mijn hart altijd even over.'