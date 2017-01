'Ik houd niet eens zo van treinen'

Gerrit is altijd boer geweest. Maar toen de tijd van het Grote Genieten - het pensioen - zich aandiende, was het tijd voor een andere bestemming van de veestal: koeien eruit, modeltreinen erin. Nu denderen de Märklins en de Fleischmanns in schaal 1 op 87 door het landschap van Ruurlo, vervolgens dwars door Overijssel en dan naar Holland. En dan is er nog een Alpenbaan en een Schwarzwaldbaan.



Gerrit: 'Ik hou niet eens zo van treinen. Ja, misschien een beetje raar voor iemand met 60 vierkante meter modelspoor, maar mij gaat het om het knutselen, verhaaltjes maken in het landschap. Kijk, als hier de trein langskomt, begint op dat moment dit poppetje hout te zagen. En daar krijgt een fietser een bon van een politieagent en hier wordt een varken geslacht. Dat is voor mij de lol.' Uit heel Nederland komen mensen kijken. 'De mensen uit Ruurlo zijn nu allemaal wel geweest. Maar die komen volgend jaar vast weer. Een modelspoorbaan is nooit af.'