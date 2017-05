Wij beschikken niet over ballen van Reijmer, Mees en Hertzberger

'Tiefstraal op met je nazikrant gore NSB'er.' Bart Nijman, GeenStijl-redacteur en liefhebber van het vrije woord, wilde tegenover NRC Handelsblad niet superveel kwijt over de kwestie. Collega Loes Reijmer had zaterdag een stukje geschreven naar aanleiding van de nodeloos kwetsende mestkar die 'stomme trut', 'droogsloot' en 'teerhartig viswijf' Rosanne Hertzberger over zich heen had gekregen toen die had opgeroepen om adverteerders te wijzen op het vrouwonvriendelijke materiaal op Geenstijl en met name in het item 'Dumpertreeten' op zustersite Dumpert. En dus gooiden de roze boys maar een fotootje van La Reijmer op de misogyne Babbelbox, mét de vraag: 'Zou u haar doen?