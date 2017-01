Werkgever houdt zijn personeel steeds beter in de gaten

In De andere kant wordt wekelijks een actuele kwestie ondersteboven gehouden of binnenstebuiten gekeerd.

Sinds deze week hebben Franse arbeiders het recht om in hun privétijd niet verbonden te zijn. Oftewel, de patron mag niet langer eisen dat zijn personeel na werktijd de telefoon opneemt of e-mail leest. Ruim driekwart van het Franse hoger personeel ziet het privéleven lijden onder de stroom van werkgerelateerde berichten. Ook in Nederland is het een veelgehoorde klacht, van werknemer én huwelijkspartner. Dat mailtje lezen in bed, moet dat nou? Als het aan de Fransen ligt niet. Ook in andere landen zijn initiatieven om werk en privé gescheiden te houden. Volkswagen hanteert een E-Mail-Sperre: werknemers met een diensttelefoon krijgen tussen 18.15 uur en 7 uur geen mail. Bij Daimler worden mails tijdens de vakantie teruggestuurd.



Fijn, dat medeleven, maar intussen verstevigen bazen hun greep op het personeel tijdens de werkdag. Want de werkgever die zijn werkvloer in de gaten wil houden, heeft steeds vernuftiger gereedschap tot zijn beschikking.