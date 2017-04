We moeten ophouden steun voor Erdogan te nuanceren

Turkse Nederlanders hebben massaal 'ja' gestemd. Zeventig procent van hen steunt dus Erdogan, de man die alle Nederlanders 'fascisten' noemt en zelf openlijk toewerkt naar een dictatuur. Hoe groot is dat probleem?



Nou: er zijn zo'n 400.000 Turkse Nederlanders, zeventig procent daarvan betekent dus 280.000 mensen die hier wonen terwijl ze blijkbaar een hekel hebben aan vrijheid en democratie. In perspectief: dat zijn vijf gevulde Amsterdam ArenA's plus stadion De Goffert. Of de hele gemeente Almere, plus Hengelo. Of, als je even snel terugrekent, zo'n 280.000 mensen.



Maar ho, wacht! Belangrijke nuance: de opkomst onder Turken in Nederland was slechts 45 procent.