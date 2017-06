We moeten ons brein niet laten geruststellen door halfslachtige statistiek

Och, wat is de mens toch dom. Ik zat laatst aan een tafeltje, gewoon als mens, met wat andere mensen, en toen kreeg een van die mensen het bericht dat even verderop iemand met zijn auto over het stationsplein was gereden, dwars door de menigte. Wij schrokken, want er waren gewonden. Ik maakte, heel menselijk, wat stomme cliché-grapjes over hoe dichtbij het nu wel niet kwam. We bleven rustig, maar ik kan het niet ontkennen: we hielden er rekening mee dat het hier ging om een aanslag.