Nooit meer de sacrosancte Philip Freriks en zijn flux de bouche

Nu ze er mee uitscheiden, kunnen we het wel zeggen. De Betrouwbare Mannetjes zouden 'm dit jaar schrijven. Omdat ook hier de schoorsteen moet roken, hadden we alvast een factuurtje gestuurd. En nu gaat het hele feest niet door. Het 'kostenplaatje' viel niet te 'verantwoorden'. We hebben nog aangeboden iets minder dure woorden te gebruiken en een virtuele Bart Chabotbot in te zetten, maar de beslissing was al genomen. Nooit meer heerlijk genieten van de bijkans sacrosancte Philip Freriks en zijn aanstekelijke flux de bouche. Nooit meer jeremiëren over de over het antimakassartje gemorste krambamboeli.