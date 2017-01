Het is fijn om dure spullen van boeven in beslag te nemen

Column Jonathan van het Reve

columnHet is feest bij het Openbaar Ministerie, want in januari mogen ze altijd bekendmaken hoeveel ze het afgelopen jaar van boeven hebben afgepakt. Het is altijd een recordbedrag, dat hoort bij de traditie, maar 2016 was wel echt een uitschieter: er is voor 400 miljoen euro afgepakt, bijna drie keer zoveel als in 2015. De NOS, ook gek op tradities, stuurde maar weer eens een cameraploeg naar de grote garage waar alle luxe auto's - pardon, bolides - staan die het OM heeft buitgemaakt.