Gij zult niet klokkenluiden

Vlak voor zijn vertrek gaf president Obama een recordaantal mensen strafvermindering of gratie, maar één naam sprong eruit: Chelsea Manning. In 2010, toen ze nog als Bradley Manning door het leven ging, werd ze gearresteerd vanwege het lekken van geheim videomateriaal aan WikiLeaks. Daarop was te zien hoe bij een Amerikaanse helikopteraanval elf Iraakse burgers werden gedood. Drie jaar later kreeg ze een celstraf van 35 jaar opgelegd omdat ze meer dan 700 duizend staatsgeheime documenten had gelekt. Het was een forse straf, in lijn met het harde beleid van Obama tegen klokkenluiders.