De Betrouwbare Mannetjes over De Donald: 'Breaking News na Breaking News'

Iedere avond was het raak. Breaking News na Breaking News. De Donald. Zou volgens een memo van FBI-baas James Comey hebben gevraagd of die niet heel misschien, toch, alleen als het uitkwam hoor, het onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn wilde laten vallen. Nauwelijks hadden we dat verwerkt, of het nieuws dat er een Speciale Aanklager was aangesteld kwam alweer binnendenderen. En het ging maar door. Dat er sprake zou zijn van achttien niet eerder gemelde contacten tussen de mensen rond Trump en Russische vertegenwoordigers. Dat Flynn na vijf ton van Turkije te hebben ontvangen een militaire operatie van Syrische Koerden tegen IS had geblokkeerd. Dat het Witte Huis allang op de hoogte was van het FBI-onderzoek naar Flynn toen ze hem aanstelden. Dat Trump Flynn een berichtje had gestuurd om 'sterk te blijven' tijdens het onderzoek. Hop, daar klapte Wolf Blitzer de futon in z'n Situation Room maar weer uit. Er waren nog geen twee dagen gepasseerd sinds zijn intel-incontinentie in het bijzijn van de Russische minister van Buitenlandse Zaken of we waren dat schandaal alweer bijna vergeten.