Waldstille, Alec Soth en de Matthäus-Passion

6. Fotografie: William Eggleston: Los Alamos

Foam, Amsterdam. T/m 7 juni.



In 1976 veroorzaakte de eerste grote solotentoonstelling van William Eggleston uit Memphis in het Museum of Modern Art in New York een schokgolf in de wereld van de fotografie. De banale kanten van het leven afgedrukt in de technieken van de commerciële kleurenfotografie. Eggleston was allang een legende toen de serie Los Alamos opdook, het verslag van klassieke roadtrips tussen 1966 en 1974, waarin hij de schoonheid van het triviale vastlegde.