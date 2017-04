Vrouwen domineren cabaret: Lonneke Dort wint Amsterdams Kleinkunst Festival

De dertigste editie van het Amsterdams Kleinkunst Festival is gewonnen door Lonneke Dort met het programma Want laten we wel wezen. De jury, onder leiding van Erik Pals (zakelijk directeur van Het Scapino Ballet), kende haar de Sonneveldprijs toe, terwijl Daniëlle Schel met haar programma Slagbeurt de favoriet was van het publiek in De Kleine Komedie. Na deze finale kunnen we wel voorzichtig een paar trends constateren.



De kleinkunst lijkt tegenwoordig voornamelijk gedomineerd door vrouwen. De (harde) grap in het cabaret blijft vooralsnog het domein van mannen, maar in de meer muzikale kleinkunst komt het talent voornamelijk uit de vrouwelijke hoek.