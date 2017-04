Theaterrecensent Hein Janssen blikt terug: lessen van 30 jaar vóór de coulissen

Inherent aan terugblikken is vaak dat alles vroeger beter of mooier was. Maar het Nederlandse theater is vitaler dan ooit en zoekt voortdurend nieuwe vormen om het publiek te bereiken. Eerlijk gezegd zit ik niet zo heel erg meer te wachten op weer een nieuwe visie op Hedda Gabler (ze schiet zichzelf dood) of Hamlet (hij wordt gedood), hoe verrassend die soms ook kunnen zijn.



Nee, dan liever de rafelranden van de stad langs met de Wijksafari van Adelheid Roosen en haar ZINA, of ademloos toekijken in een bloedheet tentje op De Parade waarin Saman Amini in Samenloop van omstandigheden al rappend zijn vluchtelingengeschiedenis verbeeldt. Of met rode oortjes luisteren naar Nazmiye Oral en haar Turkse moeder die met de tijdgeest en elkaar in het reine proberen te komen. Of pas geleden nog in een oud schoolgebouw zien hoe Circus Treurdier in The night of the problems met de lichtheid van toneelstukjes uit de verkleedkist heel ernstige dingen beweerde. Over de aarde bijvoorbeeld die we met z'n allen aan het kapotmaken zijn. Je werd er wijzer van dan van een discussie over klimaatverandering in Buitenhof. Net zo goed als ik van moeder en dochter Oral meer heb geleerd over de valkuilen van de multiculturele samenleving dan van allerlei opiniestukken in de krant.



In het theater kun je ervaren dat de ziel een wijd land is, waarin allerlei gevoelens en emoties over elkaar heen buitelen. Liefdesverdriet, ouder worden, verlies, ziekte, de boot missen of domweg gelukkig zijn met een bosje anemonen.