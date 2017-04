Theaterprogramma Oerol bekend: veel muziektheater, buitenlocaties en premières

Vaste Oerolgast Toneelgroep Oostpool maakt samen met acteurscollectief Moeremans&Sons Crashtest Ibsen: Pijler van de Samenleving. Het Noord Nederlands Toneel presenteert er Penthesilea, de eerste voorstelling van de nieuwe artistiek leider Julie Van den Berghe. Dries Verhoeven laat op Terschelling voor het eerst in Nederland zijn 'een op eenervaring' Guilty Landscapes deel III zien.



Muziektheater vormt een flink aandeel van de programmering. Opvallend is de theaterperformance Voyager One van Touki Delphine. Gebaseerd op de muziek die NASA in 1977 op een gouden plaat met de Voyager One de ruimte in schoot. De plaat was bestemd voor mogelijk buitenaards leven, als kennismaking met de aardse cultuur. Deze zomer, 40 jaar later, geeft Touki Delphine deze selectie een broodnodige update.



Oerol vindt plaats van 9 t/m 18 juni. De voorverkoop begint op dinsdag 23 mei. Om 20.00 uur exact.