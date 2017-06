Theaterfestival ITS is fijn parelduiken voor de liefhebber

Verkoop jezelf! De adviezen van Bukvic vonden duidelijk weerklank. Wie geëngageerde of politieke kunst verwachtte, kwam bedrogen uit. Elke solo, performance, film of liedje was in wezen een egodocument: kijk mij, dit ben ik, dit kan ik!



Opvallend waren Ayla Satijn en Anne Reitsema van de Utrechtse acteursopleiding, die in hun solo's met veel humor de grenzen van de goede smaak durfden op te zoeken. Braver maar bijzonder veelzijdig was Carmen van Mulier (Amsterdam) met haar bewerking van Strindbergs Droomspel. Hoogtepunt in het middagdeel van de marathon kwam van de Arnhemse dansopleiding: het collectief NEON (Nanna Hanfgarn Jensen en Leon Emil Franzke) speelde hun fascinerende gender- en lichaamsstudie Körper Körper.