Tegendraads Spring Festival doet zijn imago eer aan

Maf, markant en cryptisch is de openingsvoorstelling Bacchae van de in België bij P.A.R.T.S. opgeleide Kaapverdische choreograaf Marlene Monteiro Freitas, 'gewoon' in de Stadsschouwburg Utrecht. In de verte herken je flarden van Bacchanten, de tragedie van Euripides over de botsing tussen een uitzinnige Dionysos-cultus en de puriteins-redelijke koning Pentheus. Acht dansers (in wit-goud) en vijf trompettisten (in blauw-zwart) stampen in rituele parade over de gele catwalk voor een wit achterdoek.



De ketelmuziek vormt een weemoedig pompende soundtrack van trompetgeschal met zware bas, roffelende drums en loeiende fabriekssirenes. Het bacchantenkoor wordt gevormd door performers die hun stembanden aanspannen tot keelschrapende geluiden. De rigide redelijkheid klinkt door in kantoorklerken die stoïcijns typen op muziekstandaards. De blinde ziener Theresias is een dirigent in stofjas, met watten op zijn ogen. En de rare breuk halverwege, met een expliciete bevallingsfilm, kan gezien worden als diapositief van de moord op Pentheus door zijn moeder. Verder raakt alle inhoud overvleugeld door de absurdistische motoriek van de dansers, die met schuddende billen hun monden opensperren met metalen staketsels. De integrale Boléro aan het slot is bovendien één orgastisch cliché te veel.