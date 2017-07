Te bloot, te controversieel? Bolsjoi Theater schrapt balletshow rond Russische danslegende: 'Nog niet af'

Reikhalzend was ernaar uitgekeken: een balletvoorstelling over Nureyev, de Russische danslegende die vanwege zijn magnifieke sprongkracht en intense dansstijl ooit door de Nederlandse choreograaf Hans van Manen werd omschreven als 'de tweede God van de danskunst'. Maar Nurejev was meer dan dat. Zeker nadat hij in juni 1961, na een show met het Kirov Ballet in Parijs, de Sovjet-Unie de rug toekeerde en politiek asiel aanvroeg in Frankrijk.



Het leverde Nureyev, midden in de Koude Oorlog, in het Westen de status op van wereldster én strijder voor de artistieke vrijheid. In zijn vaderland werd hij echter door het communistische regime verketterd, resoluut uit de Russische danshistorie gewist en tot persona non grata verklaard. Pas na de val van de Sovjet-Unie en vlak voor zijn dood, bijna 25 jaar geleden, kreeg Nureyev eindelijk toestemming om Rusland weer te bezoeken.