Sophie de Lint nieuwe directeur Nationale Opera

Sinds 2009 is de in Rotterdam geboren De Lint tweede artistiek verantwoordelijke van de opera in Zürich onder intendant en regisseur Andreas Homoki. Ondanks haar Nederlandse paspoort heeft ze het grootste deel van haar leven in Zwitserland gewoond waar ze onder meer viool studeerde aan het conservatorium van Genève. Na een studie bedrijfskunde bekleedde ze een aantal artistieke en managementfuncties in de operawereld. Tot haar naam enkele maanden geleden opdook als mogelijke opvolger van Pierre Audi was De Lint nauwelijks bekend in Nederlandse operakringen.



In tegenstelling tot de vertrekkende Audi zal De Lint niet zelf gaan regisseren. Dit lijkt een bewuste keuze van de raad van toezicht van Nationale Opera en Ballet die de benoeming gisteren bekendmaakte. Andere kandidaten die werden getipt voor de functie zoals Lotte de Beer en Floris Visser zijn vooral spraakmakend vanwege hun vernieuwende regie. 'Pierre Audi is een bevlogen artistiek leider, het is wellicht goed als er nu even iemand aan het roer komt die iets meer nadruk legt op de managementkanten van de functie', zegt Guus Mostart die zelf jarenlang operahuizen leidde in binnen- en buitenland. 'Het is ook belangrijk dat er continuïteit is in de begeleiding van de producties en De Lint zal wellicht vaker in huis zijn dan Audi.'